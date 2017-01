Vidéo : Présentation du Xenoma E-Skin au CES 2017

Au CES 2017, nous avons rencontré le Xenoma E-Skin, un tissu connecté qui permet de reconnaitre les mouvements de votre corps et, ensuite, de les retranscrire vers un ordinateur. On pense bien entendu à des applications dans le gaming mais pas seulement.



Pour l'instant, le tissu est relié à un ordinateur se chargeant de traiter la réalité virtuelle, ce qui permet de donner des commandes, comme on le ferait avec une manette de jeu ou un contrôleur, mais avec les mouvements de son corps. Contrairement à des produits comme Kinect, le E-Skin de Xenoma vise à être sur le corps de la personne, plutôt que de devoir percevoir la personne en mouvement.



Le E-Skin de Xenoma dispose de quatorze capteurs dispersés sur la surface du tissu, et donc du corps, afin de détecter les mouvements de son porteur. Le E-Skin peut même faire la différence entre se pencher et s'étirer. Le transmetteur/récepteur est situé sur la poitrine et transmet les données par un capteur Bluetooth 4.2.



En matière de spécificités, on nous annonce qu'il peut enregistrer les mouvements du corps et les retraduire en 60 images par seconde, qu'il dispose d'accéléromètres sur 3 axes, de 3 gyroscopes et d'un port micro USB pour la recharge.



Xenoma compte mettre le E-Skin en vente aux alentours de Juin 2017.

Modifié le 26/01/2017 à 15h23