Vidéo : Présentation du ventilateur Kino-Mo au CES 2017

Au CES 2017, nous avons croisé un produit surprenant, le ventilateur Kinomo. C'est un ventilateur qui tourne particulièrement et dont les pales sont munies de LED. Il peut ainsi afficher dans l'air différentes inscriptions, voire animations, suivant les schémas de programmation lumineuse qui lui sont envoyé.



Le Kino-Mo est donc un afficheur holographique qui représente sans aucun doute l'avenir des affichages sur site, dans les magasins. Le Kino-Mo crée des images en haute résolution qui flottent littéralement dans l'air. La technologie du Kino-Mo n'est pas réservée aux grandes enseignes, ce qui en fait un produit particulièrement intéressant pour les plus petits acteurs commerciaux. Il a été noté que le Kino-Mo et son affichage holographique permettent d'attirer la clientèle bien plus facilement.



Rappelons que le Kono-Mo est proposé par Hypersvn, une petite start-up biélorusse, et que de nombreuses enseignes de commerce sont d'ores et déjà très intéressées par cet afficheur holographique.



Modifié le 26/01/2017 à 17h48