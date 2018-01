CES 2018 : Combineo : essayage virtuel en réalité augmentée pour le home design

Combineo est la première application intelligente de configuration et d'essayage virtuel en réalité augmentée pour le home design..



Cette jeune start-up fait partie des 40 starts-up de la délégation de la région Paca au CES 2018.



Avec cette application vous pourrez configurer vos futurs meubles, adaptés à votre propre style et à l'espace disponible dans votre appartement ou maison.



Ce service intelligent de réalité augmentée gratuit permet d'essayer virtuellement et en temps réel des meubles dans leur futur environnement comme votre salon, votre chambre ou votre cuisine.





Modifié le 08/01/2018 à 14h50