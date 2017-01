Vidéo : Aperçu du robot domestique Buddy lors du CES 2017

Lors de notre passage au CES 2017, nous avons rencontré Buddy, le petit robot domestique. Derrière sa bonne petite bouille se cache un ensemble de technologies de pointe permettant un usage au quotidien afin d'apporter de réelles aides.



Buddy est une création de Blue Frog Robotics, une entreprise française. A la base, Buddy est une idée simple ayant pour support un financement participatif. C'est un petit robot de 60 centimètres de haut et pesant à peine 5 kilos. Buddy est capable d'effectuer plusieurs tâches facilitant la vie de tous les jours, comme rappeler à une personne sous traitement de prendre ses médicaments aux bons horaires, surveiller les enfants qui jouent, interagir avec des objets connectés au sein du foyer, lancer une ou plusieurs alertes, émettre des notifications ou apprendre la cartographie du domicile dans lequel il doit évoluer.



Trois caméras lui permettent de prendre ses marques dans l'environnement et son visage s'affiche sur un petit écran tactile qui pivote. Son aspect charmeur lui a permis d'obtenir le titre de robot le plus mignon du CES 2017.





Modifié le 27/01/2017 à 17h14