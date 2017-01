Aperçu de la Samsung Gear S3 Frontier au CES 2017

Vidéo : La Samsung Gear S3 Frontier était exposée au CES 2017. Aperçu.

Nous avons recroisé au CES 2017 la "petite" Samsung Gear S3 Frontier.



La Samsung Gear S3 Frontier renouvelle les ambitions de Samsung sur le segment des montres connectées. Et la "petite" dernière du constructeur coréen a de quoi séduire, avec son design toujours réussi et son GPS intégré.



Malheureusement, on commencera tout de même par un défaut : la Gear S3 passe en 46 mm alors que la Gear S2 était une des rares montres pour Android à afficher une taille s'adaptant à tous les poignets. La S3 joue plutôt dans la catégorie grande taille.



Samsung renouvelle sa très bonne interface basée sur un cadran rotatif plus agréable à utiliser que la couronne digitale de l'Apple Watch. La montre exécute toujours Tizen, l'OS maison de Samsung, dont on préfère l'ergonomie à celle d'Android Wear sur certains points, mais pour lequel on déplore toujours un écosystème d'applications assez pauvre.



Néanmoins, entre le GPS intégré, les nombreux capteurs, et la gestion complète des notifications, mails, SMS et des fonctionnalités fitness, il y a déjà de quoi faire avec les fonctionnalités de base.



