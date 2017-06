Vidéo : Wonder Woman bat tous les records au box office !

Wonder Woman a fait un véritable carton au box office nord-américain. Ce film, dirigé par Patty Jenkins, a pu engranger 100 millions de dollars en un week-end, et est de ce fait devenu le plus gros blockbuster à être réalisé par une femme.



Le film qui bénéficiait de critiques très positives a donc démarré en trombe, en surpassant toutes les attentes. Avec Gal Gadot dans le rôle de la princesse guerrière Amazone, Wonder Woman est un des rares films mettant en scène une super-héroïne en rôle principal, alors que la plupart des films tirés de l'univers DC montrent des héros masculins.



Modifié le 06/06/2017 à 17h18