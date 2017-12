Walkcar : une voiture dans votre sac

Walkcar est un moyen de transport qui n'a pas encore été commercialisé faute de financement. Les créateurs gardent espoir de voir leur prototype déambuler dans les grandes capitales. Il s'agit d'un hybride du skateboard et du segway. Une planche à roulette électrique de la taille d'un ordinateur qui peut rouler à une vitesse de 10 km/h.



Cet appareil Inventé par la société japonaise Cocoa Motors peut être contrôlé avec les mouvements du corps. L'utilisateur peut maitriser ses déplacements en répartissant son poids sur la planchette. On peut accélérer, freiner, ou changer de direction facilement. WalkCar s'arrête automatiquement quand l'utilisateur saute de la planche..



D'autres sociétés ont repris le concept et ont pu commercialiser une version assez similaire. Le iCarbot Skateboard électrique ainsi que le FWHEEL 4 Roues Icarbot sont commercialisés aux alentours de 450 euros.

