Vidéo : Walder Frey de retour dans la saison 7 de Game of Thrones

Selon des informations tirées d'un site d'agents artistiques américains, le personnage Walder Frey joué par David Bradley réapparaitrait dans la saison 7 de Game of Thrones. Dans la troisième saison, Frey a gagné ses gallons en tant que personnage détesté après avoir trahi la Maison Stark et organisé le Red Wedding.



Frey connut une fin tout aussi sanglante lorsqu'il fut égorgé par Arya Stark déguisée en servante. Et donc, toujours d'après un listing émanant du site de United Agents, Frey apparaitra soit dans un flashback, soit dans une scène où Arya utilise son visage grâce à de nouveaux pouvoirs.



Rappelons que la saison 7 de Game of Thrones sera diffusée d'ici peu en 2017 et que les fans piaffent d'impatience à l'idée de découvrir la suite de la série.

Modifié le 18/01/2017 à 17h40