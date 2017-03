Vu au MWC 2017 : les enceintes d'épaule LG Tone Studio

Vidéo : Au Mobile World Congress 2017, nous avons vu un produit assez singulier, à savoir les enceintes d'épaule LG Tone Studio.

C'est donc un appareil au format réduit, à porter autour du cou, pourvu de haut-parleurs en haut et bas et destinés à garantir une expérience de son surround. Alors on pense tout de suite à ce qu'un tel appareillage entrainerait dans les transports en commun.



Le LG Tone Studio est garni, plus précisément, de quatre haut-parleurs, deux transducteurs traditionnels en hauteur, et deux transducteurs vibratoires situés plus bas sur l'appareil, censés gérer les fréquences basses de 20 à 160 Hertz. LG annonce aussi que le Tone Studio a été élaboré avec la norme DTS, afin de produire un son en 3D de très grande qualité.



A noter la possibilité de connecter deux Tone Studio à la même source audio pour profiter, à deux, d'un film ou d'un documentaire, par exemple.





