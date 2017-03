Vidéo : Vu au MWC 2017 - L'Alcatel A5 LED

Au Mobile World Congress 2017, nous avons fait la rencontre d'un téléphone assez particulier, l'Alcatel A5 LED.



C'est un smartphone que l'on pourrait qualifier de boite de nuit: l'Alcatel A5 est fournie avec une sympathique coque intégrant bon nombre de LEDs. L'appareil est assez classique, avec un écran de 5,2 pouces HD sur une dalle LCD IPS, un processeur MediaTek MT6753 à 1,5 GHz, 2 gigas de mémoire vive et 16 gigas de stockage extensible par carte MicroSD. L'appareil photo, quant à lui, est fourni avec un capteur de 8 mégapixels. au dos et 5 mégapixels en face avant. La batterie est annoncée avec une capacité de 1800 mAh.



Mais la fonction la plus intéressante est donc cette coque lumineuse, avec un panneau fourni de 35 LEDs. Ce panneau réagit en fonction des notifications reçues par le téléphone, afin de prévenir l'utilisateur. Le panneau dispose donc d'animations pré-programmées, mais peut également être programmé pour montrer différentes compositions de l'utilisateur. Un petit processeur est entièrement dédié à la transmission des données entre la coque et le téléphone, téléphone qui tourne d'ailleurs sous Android 6.0 Marshmallow.



L'Alcatel A5 est prévu à la vente pour Mai 2017, au tarif de 199 Euros.

Modifié le 14/03/2017 à 11h00