Vidéo : Volvo technology développe un camion à déchets et ordures autonome

Volvo développe actuellement un camion à déchets et ordures autonome. Depuis plusieurs semaines, le constructeur automobile suédois multiplie les communiqués sur la conduite autonome.



Imaginons un monde ou les camions à ordures se déplacent de façon autonome de maisons en maisons, collectent les ordures et ramassent les déchets. Le rêve de Volvo se concrétise. Avec son partenaire Renova, spécialiste suédois du recyclage de déchets, Volvo planche actuellement sur la fabrication d'un véhicule autonome.



Lars Stenqvist, directeur de Volvo technology, est convaincu qu'il faut accélérer le développement et la généralisation de ce type de véhicules automatiques. L'intérêt est d'améliorer les conditions de travail des agents d'entretien et d'améliorer la sécurité routière.



Le conducteur du camion à ordure emmène son camion jusque dans une rue déterminée. Arrivé à destination, il n'a plus qu'à lancer le système de conduite autonome et sortir de la benne.



Modifié le 24/05/2017 à 14h53