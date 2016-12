Vidéo : Une suite à Doctor Strange déjà en préparation ?

Bien qu'une suite à Doctor Strange ne soit pas encore évoquée officiellement, les fans ont déjà bâti des théories sur le scénario d'une hypothétique suite. Derrickson avait déjà donné quelques idées pour une suite et Jon Spaihts ne s'est pas caché du fait qu'il n'est pas contre un second épisode de Doctor Strange.



Dans une interview accordée à The Playlist, Spaihts a dit que Marvel serait sans doute très enthousiaste à l'idée de continuer à présenter les aventures du Docteur en films, mais qu'à Hollywood tout se fait en fonction des agendas, ces derniers étant particulièrement chargés. Il a aussi déclaré être ravi de se remettre au travail sur une éventuelle suite et qu'il ferait en sorte que les agendas de chacun puissent s'accorder.

Modifié le 23/12/2016 à 10h06