Un nouveau film The Matrix en préparation ?

Vidéo : Un nouveau film The Matrix serait en préparation.

Selon Deadline, Warner Bros aurait l'intention de faire revivre la franchise Matrix. Deadline mentionne le fait que Warner Bros est toujours en train de plancher sur l'idée, et qu'il n'y a pas encore d'offre concrète posée sur la table.



Ceci implique aussi que rien n'est certain quant au retour des soeurs Wachowski à la réalisation, ou si le cast originel accepterait de revenir à l'écran. La Warner Bros envisagerait de réunir plusieurs scénaristes autour de la table afin de poser les premières bases d'un retour de la franchise.



Rappelons que le premier film Matrix sorti en 1999 a engrangé plus de 1,8 milliard de dollars de par le monde, tout en montrant des cascades et séquences jamais vues jusqu'alors : on pense à la fameuse scène du Bullet Time pendant laquelle Neo, joué par Keanu Reeves, esquive des balles.



Modifié le 15/03/2017 à 18h30