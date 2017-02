Vidéo : Tesla veut vendre sa Model 3 au plus grand nombre.

Tesla est toujours dans les starting blocks pour commencer à produire en masse sa berline Model 3.



Le fameux Model 3 entrera donc en production dès septembre 2017. Tesla a hâte de présenter ce modèle, désigné pour être un véhicule électrique totalement destiné à être vendu dans un marché de masse. Les objectifs de production sont de 500 000 unités par an, et ce, dès 2018.



Même si la société a affiché quelques pertes fin 2016, Tesla reste confiant quant à ses objectifs qui vont de pair avec ses ambitions. La Model 3 est annoncée comme pouvant parcourir 345 kilomètres par recharge, dispose d'un système de pilotage automatique et a été conçue pour obtenir 5 étoiles aux tests de sécurité.



Voir aussi :

Tesla Model 3 : vers un 0 à 100 km/h en 4 s

Tesla Model S : j'ai parcouru 1000 km au pilote automatique

Modifié le 23/02/2017 à 14h25