Vidéo : Super Mario Run arrive sur Android en Mars

Super Mario Run a commencé sa course sur iOS en 2016 et a d'ores et déjà établi de nombreux records de téléchargement après sa sortie.



Nintendo a déclaré vouloir porter son endless runner sur Android au mois de Mars. La version Android aura la même configuration que celle sur iOS: les trois premiers niveaux de Super Mario Run sont gratuits et, pour débloquer le reste du jeu, les joueurs devront payer la somme de 10 dollars.



Super Mario Run est un jeu dans lequel Mario se déplace sans l'intervention du joueur: celui-ci doit appuyer sur l'écran pour faire sauter Mario et lui faire franchir tout un système de plate-formes, d'ennemis et de pièges divers, pour parvenir à la fin du niveau en un temps le plus court possible.

Modifié le 20/01/2017 à 15h00