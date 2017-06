Vidéo : Stratolaunch, le plus gros avion du monde

CNN a relayé l'information concernant l'avion le plus gros du monde, sortant pour la première fois de son hangar dans le désert du Mojave.



Stratolaunch a une envergure de 117 mètres, dispose de six engines que l'on retrouve d'habitude sur les Boeing 747, mesure plus de 15 mètres de haut et peut emporter une charge utile de 226 tonnes, le tout reposant sur 28 roues.



Stratolaunch a été tiré hors de son hangar dans le Mojave pour entamer une série de tests d'approvisionnement en carburant. L'avion au double fuselage est la création de Paul Allen, co-fondateur de Microsoft. Les premiers vols de démonstration devraient avoir lieu en 2019.

Modifié le 06/06/2017 à 10h46