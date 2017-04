Vidéo : SpaceX réutilise son lanceur Falcon 9 pour la première fois !

Ca y est, SpaceX a enfin réalisé l'impossible: réutiliser un lanceur de fusée. Ceci représente la grande stratégie de SpaceX, à savoir réutiliser les lanceurs de fusée à usage unique qui, habituellement, terminent leur vie en retombant dans les océans.



Le CEO de SpaceX, Elon Musk, croit dur comme fer depuis des années que l'on peut faire grandement baisser le prix d'un lancement dans l'espace en réutilisant et recyclant les pièces.



Ainsi, SpaceX pourrait bien faciliter l'accès aux équipements de lancement, puisqu'essayant de fonctionner comme une compagnie aérienne. Dans ce cas, ça serait facturer un client pour l'acheminement de cargo dans l'espace. Pour l'instant, un lancement coute aux alentours des 62 millions de dollars, et la plus grande partie est dédiée à la construction du lanceur Falcon 9. Mais si l'on peut réutiliser les pièces principales du lanceur, c'est autant de temps et d'argent à économiser.

Modifié le 03/04/2017 à 13h57