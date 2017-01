Vidéo : SpaceX prêt à reprendre les lancements !

SpaceX est prêt à se lancer dans les étoiles, une fois encore. Quatre mois après l'explosion de Falcon 9 sur la plateforme de lancement, SpaceX va reprendre ses lancements.



Le premier de cette série est prévu pour le 8 Janvier 2016 à la base aérienne de Vandenberg et emportera dix satellites d'Iridium Next pour les mettre en orbite. Le précédent lancement au Complexe 41 à Cap Canaveral avait causé pas mal de dégâts lors de l'explosion de la fusée.



Pour éviter une autre catastrophe au lancement, SpaceX s'est adjoint les services d'une équipe d'enquêteurs scientifiques qui ont identifié quelques causes de l'incident. SpaceX a depuis résolu ces problèmes et aborde ce nouveau lancement en pleine confiance.



Modifié le 03/01/2017 à 11h49