Vidéo : Snapchat lance la fonctionnalité Snap Map

Cette semaine, Snapchat a annoncé vouloir offrir une nouvelle façon de voir ce que font vos amis autour du globe.



Cette fonctionnalité appelée Snap Map permettra aux utilisateurs de garder un oeil sur les quartiers, les villes, les pays et même les continents, afin de voir où se trouvent leurs amis Snapchat.



Snap Map montre aussi aux utilisateurs des heatmaps, c'est-à-dire des petites cartes qui indiquent les événements populaires et tendance dans un endroit bien précis, du moment que des participants y utilisent Snapchat.



Snap Map est déployé rapidement pour les versions iOS et Android.



Modifié le 28/06/2017 à 12h43