Samsung travaille sur son image de marque

Vidéo : Suite aux déboires qu'a rencontrés Samsung avec le Galaxy Note 7, voit sa réputation reculer de 42 places du classement des marques effectué par Harris Poll.

L'affaire toute récente des batteries explosives du Galaxy Note 7 a sérieusement terni la réputation du géant technologique Samsung. Un sondage réalisé par une entreprise américaine d'études marketing place Samsung à la 49e place du classement sur la réputation des marques aux Etats-Unis.



Selon CNET, les problèmes du Galaxy Note 7 ont amené des compagnies aériennes à bannir les appareils de la marque sur leurs vols. Samsung a, depuis, travaillé dur pour remettre son image de marque à flot. L'épisode du Note 7 n'est pas oublié et il permet surtout d'apprendre de ses erreurs pour aller de l'avant.



Samsung a d'ailleurs sorti un spot publicitaire dans lequel il y explique les conditions de test de ses appareils et de ses batteries. Suite aux batteries défectueuses du Note 7, Samsung a choisi d'appliquer encore plus de niveaux de contrôle à toute sa production, ce qui est, en soit, une initiative particulièrement louable.





Modifié le 21/02/2017 à 16h31