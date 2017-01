Vidéo : Samsung donne des chiffres impressionnants pour son Gear VR

Dés les premiers instants du CES 2017, Samsung a annoncé avoir livré plus de 5 millions de Gear VR de par le monde. Tim Baxter, de Samsung Electronics America, a annoncé que les utilisateurs du Gear VR ont visionné plus de 10 millions d'heures de vidéo en 360 degrés, grâce au Gear VR.



A l'inverse de l'Oculus Rift ou du HTC Vive, le Gear VR de Samsung ne dispose pas d'écrans internes. D'un côté, cela entraine une restriction de qualité d'image et de puissance de calcul, mais de l'autre cela permet de baisser drastiquement le prix d'achat de l'appareil.



Les futurs acheteurs n'auront donc pas à dépenser des sommes considérables dans un PC dédié et un casque de réalité virtuelle, et pour peu qu'ils disposent d'un téléphone dans la gamme Galaxy, ça ne leur coutera pas plus qu'une centaine d'Euros.

Modifié le 05/01/2017 à 10h41