Rogue One premier au Box Office depuis trois semaines !

Rogue One A Star Wars Story a tout balayé sur son passage au Box Office pour la troisième semaine consécutive, en restant numéro 1.



Le film a rapporté 155 millions de dollars lors du week-end d'ouverture et continue de faire des scores plus qu'honorables alors que les fans de Star Wars se rendent toujours plus nombreux dans les salles de cinéma.



On prévoit même que Rogue One atteigne les 400 millions de dollars de recettes après le long week-end des fêtes de fin d'année.



Modifié le 02/01/2017 à 10h23