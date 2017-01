Vidéo : Rogue One franchit la barre du milliard de dollars de recette !

Rogue One A Star Wars Story est sorti en 2016. Et non content d'avoir atteint la première place du box office et d'y être resté particulièrement longtemps, le film vient également de franchir la barre des un milliard de dollars de recette.



Selon The Wrap, Rogue One est le 28e film à franchir la barre du milliard de dollars de recette. Et au sein de la franchise Star Wars, il est le 3e aux côtés de The Force Awakens et la Menace Fantôme.



En tant que spinoff ne suivant pas l'histoire de la famille Skywalker, le film a surtout été perçu comme une expérience visant à tester la viabilité de la marque Star Wars. Il ne fait à présent aucun doute que les résultats ont dépassé tous les espoirs.

Modifié le 23/01/2017 à 13h35