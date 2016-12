Vidéo : Retrouvez en vidéo notre Top des jeux vidéo sortis en 2016 !

2016 fut une année plutôt riche en matière de jeux vidéo. Nous avons joué à des perles telles que Dark Souls 3, Titanfall 2 ou encore Deux Ex Mankind Divided. 2016 est également l'année qui a vu enfin arriver l'arlésienne The Last Guardian ! Plus personne n'y croyait et pourtant si !



Nous vous proposons de parcourir les jeux marquant de l'année 2016 au travers de notre Top vidéo !

Modifié le 21/12/2016 à 09h24