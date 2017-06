Quels conseils garder en tête quand on choisit un VPN gratuit ?

Vidéo : Quelles questions se poser pour choisir le bon VPN gratuit ?

La vie privée et l'informatique ne font pas souvent bon ménage. Mais d'après TechRadar, si vous ne disposez pas déjà d'un VPN, vous devriez en prendre un. Certains sont même gratuits.



Cependant, il faut garder en tête quelques points importants. Tout d'abord, quel est le business model de ce VPN dit gratuit ? Va-t-il revendre les données ou fournir un service à un tiers qui risquerait de revendre vos données ?



Egalement, quelle protection propose-t-il pour votre PC contre les virus et malwares ? Mais aussi, quelle est la contrepartie de la gratuité : une bande passante plus faible ? De l'ad blocking ?



Il existe aujourd'hui des VPN qui effacent toute trace de votre connexion une fois que vous fermez votre session, sans conserver le moindre log. Il y en a même qui ne proposent pas de s'identifier avec un email et acceptent un paiement en Bitcoin.



Pour retrouver plus d'info sur les VPN, n'hésitez pas à consulter notre dossier détaillé VPN : surfez de manière anonyme et sans frontières

Modifié le 21/06/2017 à 10h27