Quelques rumeurs sur le Samsung Galaxy Note 8

Vidéo : Retour sur les principales rumeurs autour du Samsung Galaxy Note 8.

En ce qui concerne la date, le Samsung Galaxy Note 8 devrait sortir en aout ou septembre 2017. Il embarquera probablement une version d'Android O et un capteur d'empreintes digitales sur l'écran entre autres fonctionnalités.



Cet appareil ambitionne de rivaliser avec l'iPhone 8 et l'iPhone 7s. Le Note 8 sera l'un des premiers smartphones avec un écran en 4K de type pixel-dense. On parle déjà d'un écran d'une taille de 6,2 pouces, ainsi que de l'Infinity Display et d'une absence de bouton Home.



Le Galaxy Note 8 disposera également d'un objectif photo 12 MP grand angle et d'un autre de 13 MP. Les deux combinés permettront d'obtenir un zoom optique x3.



Une nouvelle photo confirme le design du Galaxy Note 8





Modifié le 29/06/2017 à 10h02