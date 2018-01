Présentation du futur bus autonome de Mercedes

L'année dernière, au salon de Francfort, Mercedes avait présenté son bus autonome. La force de ce bus réside dans sa capacité à analyser, scanner tout son environnement pour avancer sereinement.



Mercedes a indiqué qu'une d'une douzaine de caméras couplées à des radars à courte et longue portée et à un GPS différentiel permettent d'enregistrer l'image et le son autour du Bus. Sa cabine de pilotage permet à un chauffeur de reprendre la main en cas d'urgence.



L'autre point fort de ce bus du futur est sa liaison en temps réel avec les feux tricolores. Des signaux permettent de le tenir au courant en amont afin qu'il puisse ajuster sa vitesse.



On ne pourra pas le voir sur nos routes avant que la législation se décante.



Modifié le 03/01/2018 à 10h47