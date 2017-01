Vidéo : Présentation de la Bellus3D Face Camera au CES 2017.

Nous sommes partis à la rencontre de la Bellus3D Face Camera lors du CES 2017 à Las Vegas, dans le Nevada. La Face Camera des Bellus3D est une caméra destinée à être fixée sur un téléphone, permettant de créer une image en 3D du visage de la personne filmée.



Il suffit de tourner la tête de gauche à droite pour donner à la Face Camera le temps nécessaire de scanner. Elle est capable de scanner et rendre 500.000 points 3D, de façon à pouvoir par la suite procéder à une impression en 3D du visage scanné, mais aussi pour retranscrire le visage dans un jeu vidéo ou une autre application.



Si l'on rentre un peu plus dans les détails, la Face Camera dispose d'un halo détachable, de deux capteurs infrarouge, d'un capteur de couleurs, d'un port USB ainsi que d'une compatibilité avec la caméra couleur du smartphone sur laquelle est fixée. La Face Camera Bellus3D devrait être disponible dans la première moitié de 2017, et elle sera livrée avec un Android SDK, de façon à ce que tout un chacun puisse laisser libre cours à sa créativité.



