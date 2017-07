Vidéo : OpenAI et DeepMind apprennent aux robots à ne pas tricher

On a sans doute appris à se méfier de l'intelligence artificielle, après avoir vu les films Terminator, lu des romans de science-fiction ou joué à des jeux-vidéo dans un décor post-apocalyptique.



Heureusement pour nous, deux grandes compagnies dans le domaine de l'intelligence artificielle sont au travail sur la façon dont l'IA gère l'imprévu.



On parle de OpenAI, fondée par Elon Musk, et de DeepMind, l'équipe responsable d'AlphaGo. Ils ont donc conçu des schémas logiques pour l'IA, de façon à résoudre des problèmes selon des standards humains.



Bien qu'il soit parfois plus rapide de laisser une intelligence artificielle résoudre les problèmes par elle-même, ces deux équipes se sont rendu compte qu'il est également nécessaire de guider les IA contrainte après contrainte, afin de les laisser agir tel qu'on le souhaitait au départ.

Modifié le 10/07/2017 à 10h58