Vidéo : Nouveau succès de SpaceX avec le lancement de Falcon 9

Le 5 Juillet 2017, SpaceX a effectué avec succès un lancement de sa toute dernière fusée Falcon 9.



Après plusieurs retards au cours du week-end, Falcon 9 a emmené un satellite de communications Intelsat 35e en orbite géo-stationnaire. A l'inverse de beaucoup de lancements précédents, Falcon 9 n'a pas pu être récupérée et ramenée sur Terre.



Les orbites géo-stationnaires sont effectué à une altitude bien plus importante que les autres. Après que Falcon 9 ait déposé le satellite en orbite, elle ne disposait plus de suffisamment de carburant pour revenir sur Terre et être recyclée.

Modifié le 10/07/2017 à 10h15