Vidéo : Netflix autorise les utilisateurs Android à télécharger des films sur carte SD

Netflix avait annoncé il y a peu permettre les téléchargements hors ligne, et a aussi ajouté faire un pas vers les utilisateurs Android. En effet, ces derniers vont pouvoir télécharger des films et des shows télévisés sur des cartes microSD.



La dernière version de l'application Netflix donne le choix de télécharger soit dans un support interne, soit sur des cartes SD externes. Il faut cependant rappeler que le contenu offline téléchargé finit par expirer, et n'est donc plus consultable au bout d'un certain temps.



Netflix a aussi précisé que cette nouvelle fonctionnalité n'est pas compatible avec tous les smartphones Android disposant d'un port microSD. Mais malgré tout, cela reste une fonctionnalité intéressante pour un usage nomade.



Modifié le 25/01/2017 à 16h34