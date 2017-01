Nebula à l'honneur dans Guardians of the Galaxy 2

Vidéo : Nebula à l'honneur dans Les Gardiens de la Galaxie 2

Le premier film Gardiens de la Galaxie était une entrée en matière destinée à poser les bases et à présenter les personnages principaux. Mais dans le deuxième film, le réalisateur James Gunn s'est amusé avec les relations entre les différents personnages ainsi que la dynamique qu'elles sont censées engendrer.



Dans le premier Gardiens de la Galaxie, il y avait des éléments intéressants dans la relation entre Thanos et ses filles, Nebula et Gamorra.



Lors d'une interview donnée à The Wrap, l'actrice Karen Gillan a tenu à expliquer l'évolution de son personnage, Nebula. Gillan affirme que l'on verra tout le mal que Thanos a causé à Nebula, ce qui permettra de s'intéresser à la relation entre Nebula et Gamorra. Cela pourrait même la rendre sympathique, si l'on s'intéresse un peu aux blessures qu'elle tente de cacher.



James Gunn a même évoqué un spin-off sur le personnage de Nebula.





Modifié le 18/01/2017 à 11h21