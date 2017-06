Vidéo : MacBook Pro 2017 : les dernières rumeurs

Il n'aura fallu que quelques mois pour que les rumeurs et les news concernant le Mac Book pro 2017 arrivent. Les choses s'annoncent donc plutôt bien pour ce nouveau MacBook Pro car on l'annonce avec une architecture CPU remise à jour.



Il y a certes eu quelques échanges assez vifs concernant la politique de prix du prochain MacBook pro mais cela ne semble pas avoir eu d'impact sur le tarif final. Les rumeurs parlent donc d'un MacBook pro embarquant un INTEL CORE I série de septième génération et une mémoire vive de 32 Gigas.

Modifié le 02/06/2017 à 17h24