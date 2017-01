Vidéo : Logan sera la fin de l'histoire de Wolverine

Dans le film « Logan », ça sera la neuvième et dernière fois que Hugh Jackman jouera le rôle de Wolverine. James Mangold avait réalisé les précédents films Wolverine, et revient maintenant pour faire un film qui a l'air bien différent de tous les autres dans la franchise.



Dans Logan, on aura droit à une atmosphère bien plus sombre et désespérée, vers la fin de vie d'un Wolverine usé et fatigué. Mangold a affirmé vouloir tout résumer dans ce film et mettre le plus d'éléments possible pour faire honneur au personnage. Il dit qu'il y a toujours un moyen d'écrire de nouvelles histoires, mais que Logan devrait laisser penser aux spectateurs que c'est bien la fin de l'histoire de Wolverine.



Rappelons que Logan sortira en Mars 2017.

Modifié le 20/01/2017 à 14h24