Vidéo : Les véhicules autonomes pourraient sauver plus de 1 million de vies

Les véhicules autonomes ont eu quelques accidents de la circulation mais ils ont surtout montré leurs qualités.



Selon nbcnews.com, les experts pensent que même si les véhicules hautement automatisés sont un peu plus sûrs que des véhicules conduits par un humain, il serait bon de les déployer le plus tôt possible, sans attendre que leurs performances soient plus élevées qu'aujourd'hui.



Dans une étude récente, il résulte que si les humains passaient au tout autonome pour leurs véhicules, plus de 1 millions de vies pourraient être sauvées sur les routes, et ce sur une période de 50 ans.

Modifié le 16/11/2017 à 13h30