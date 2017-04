Les spécifications du Nokia 9 dévoilées

Vidéo : Les spécifications du Nokia 9 sont dévoilées.

Nokia est revenu sur le devant de la scène lors du Mobile World Congress 2017 à Barcelone, grâce à ses Nokia 3, 5 et 6, et aussi et surtout avec la nouvelle version du Nokia 3310.



Mais il y a eu des rumeurs quant à l'apparition d'un smartphone flagship Nokia, qui pourrait bien être le Nokia 9. Le Nokia 9 serait d'ailleurs le premier smartphone de la marque à embarquer Nokia OZO Audio. On parle d'un écran 5,5 pouces OLED, d'un capteur photo de 22 mégapixels, de 6 gigas de RAM et d'une mémoire de stockage interne entre 64 et 128 gigas.



Le Nokia 9 tournera sous Android 7.1.2 Nougat, reposant sur une batterie de 3800 mAh. Si toutes ces fonctionnalités et spécificités techniques se voient confirmées, alors le Nokia 9 pourrait bien être le concurrent idéal du Galaxy S8 et du prochain Google Pixel 2.



