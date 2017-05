Les rumeurs sur l'iPhone 8 !

Vidéo : Un tour des principales rumeurs sur l'iPhone 8, le futur smartphone d'Apple.

Il semblerait bien qu'Apple apporte de réelles améliorations et innovations à son iPhone 8 et son iPhone 8 Plus, étant donné que 2017 marque le dixième anniversaire du tout premier iPhone. En premier lieu en matière de changement : l'absence de bouton Home et un écran sans bords.



Les rumeurs circulent également sur le fait que l'iPhone 8 serait disponible en deux modèles avec un écran nettement amélioré et une construction en verre à la place du métal. Le nouvel iPhone devrait être commercialisé en septembre 2017, le mois pendant lequel la plupart des iPhone ont été mis à la vente même si cette date a été remise en question par d'autres rumeurs qui tablent sur une sortie en fin d'année.



Les modèles iPhone Plus de cette 8e génération devraient bénéficier d'un écran de 5,8 pouces, alors que d'habitude ils bénéficiaient d'écran de 5,5 pouces.



iPhone 8 : un modèle à plus de 1 000 euros ?

iPhone 8, toutes les rumeurs : prix, fiche technique, date de sortie

Modifié le 11/05/2017 à 17h16