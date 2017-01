Vidéo : Les robots pourraient créer plus d'emplois pour les hommes.

D'après des études récentes sur le secteur de l'industrie, on estime que les robots pourraient devenir un marché pesant plus de 188 milliards de dollars de par le monde, d'ici 2020. Ceci inclut les drones ainsi que tous les services employant des robots de quelque façon que ce soit.



John Santagate, chercheur à IDC Manufacturing Insights a déclaré dernièrement que cette croissance trouvait son origine dans les avancées technologiques récentes et les divers usages qui en découlent, ainsi que leur acceptation par le marché.



Les innovateurs en matière de robotique produisent des robots qui peuvent aujourd'hui être utilisés pour une gamme de tâches bien plus larges qu'auparavant. Cet état de fait facilite l'adoption de la robotique par un plus grand nombre d'industries.



Modifié le 11/01/2017 à 10h43