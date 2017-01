Vidéo : Les premiers pas du Method-2, Mecha de 4 mètres

Hankook Mirae Technology, une entreprise sud-coréenne, a construit le Method-2, un robot géant avec poste de pilotage intégré, de plus de 4 mètres de haut et pesant une tonne et demie. En termes plus précis, le Method-2 est une combinaison robotisée abritant un pilote dans le torse.



L'un des designers, Vitay Bulgarov, avait auparavant travaillé en tant que designer de robots pour des films comme Transformers et Robocop. Il affirme que ses créations peuvent être utilisées dans la vie de tous les jours, notamment dans les endroits difficiles d'accès de Fukushima.



Bulgarov a ajouté qu'une série de tests est en cours pour monter le torse et les bras du robot sur une plateforme disposant de roues. Hankook Mirae espère pouvoir vendre le Method-2 d'ici la fin de 2017, pour un prix de 8,3 millions de dollars.



