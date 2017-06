Vidéo : Les petits secrets de l'Apple Watch 3

Il semblerait que la mode des smart watches soit en train de passer. Le « mini téléphone de poignet » n'a pas rencontré le succès escompté., et de must have il s'est changé en accessoire de luxe.



Mais l'Apple Watch 3 semble avoir quelque chose de différent à offrir. L'Apple Watch 3 semble être tournée vers le fitness et la santé. Pourtant, l'idée qu'une smart watch devienne un accessoire de fitness n'est pas si surprenante car Garmin se livre à ce genre d'activités depuis quelques années, notamment avec le Forerunner 630.



L'Apple Watch 3 serait capable de mesurer la fréquence respiratoire, le rythme cardiaque et pourrait même éviter à son porteur d'éviter (ou du moins de prévenir) une crise cardiaque.

