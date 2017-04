Les PC portables bientôt interdits en cabine sur les vols entre le Royaume-Uni et les US

Vidéo : Les ordinateurs portables et tablettes bientôt interdits en cabine sur les vols entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis ?

Pour des raisons de sécurité, le gouvernement américain a déjà interdit aux voyageurs venant du Moyen-Orient et de certains pays d'Afrique, de prendre leurs ordinateurs portables en cabine pour les vols vers les Etats-Unis.



La source high-tech Techradar a laissé entendre que cette mesure pourrait s'appliquer prochainement sur les vols entre le Royaume-Uni et les États-Unis.



Ceci signifierait que vous ne pourrez plus prendre d'objets plus volumineux qu'un smartphone dans une cabine d'avion. Par conséquent, les appareils tels que les Notebook devront être placés dans les bagages en soute.







Modifié le 27/04/2017 à 16h14