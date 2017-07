Vidéo : Les Google Glass sont de retour

En 2015, Google a mis fin au site internet Google Glass, ce qui semblait sonner le glas de cet objet particulier.



Pourtant, les Google Glass Enterprise Edition viennent d'être révélées. Les Google Glass ont bénéficié d'améliorations et se tournent à présent vers les professionnels plutôt que le grand public.

Elles sont plus légères, plus confortables, plus faciles à porter, bénéficient d'une batterie améliorée, d'un WI-FI plus rapide et disposent d'une puissance de calcul plus élevée.



Un exemple assez simple de leur nouveau fonctionnement est celui des vidéos instructives et référentielles, passant en temps réel devant les yeux de mécaniciens pour les assister pendant les réparations.

Modifié le 19/07/2017 à 14h55