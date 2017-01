Les explications de Samsung sur les batteries du Galaxy Note 7

Vidéo : Samsung s'explique au sujet des explosions provoquées par les batteries du Galaxy Note 7.

On en sait un peu plus sur les batteries explosives du Samsung Galaxy Note 7. Samsung a expliqué que les batteries prenaient feu, et explosaient, pour deux raisons différentes.



La première raison concerne la batterie du Galaxy Note 7 qui avait un défaut de conception et mettait les électrodes positives et négatives en contact, ce qui entrainait un court-circuit puis une explosion. La deuxième raison est à imputer au fournisseur des batteries. Le contrôle qualité ne pouvait pas tenir le rythme par rapport à la cadence de production et au nombre de commandes qui ne cessait de croitre.



C'est donc un défaut de soudure qui laissait un trou dans le séparateur, censé tenir ces éléments volatiles à l'écart l'un de l'autre. La suite, on la connait. Selon certaines enquêtes sur des Galaxy Note 7 surnuméraires, certaines batteries ne contenaient pas de séparateurs.



Modifié le 24/01/2017 à 11h15