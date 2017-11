Les avantages d'un VPN en matière de sécurité

Selon le magazine TechRadar, tout le monde aurait intérêt à utiliser un VPN pour naviguer sur Internet.



D'abord pour sécuriser votre système de messagerie instantanée ou votre boite email, et particulièrement lorsque vous utilisez des applications qui ne sont pas cryptées.



Ensuite, lorsque vous êtes gamers, l'utilisation d'un VPN permet de sécuriser vos données bancaires transmises à des serveurs accueillent des millions de joueurs.



Enfin, lorsque vous utilisez des bornes de Wifi gratuit lors de vos déplacements, l'utilisation d'un VPN est fortement recommandée. Les accès gratuits en Wifi sont particulièrement visés par les hackers.



La technologie de chiffrement sécurisée empêche les attaques de renifleur entre le client et le serveur et bloque un maximum de logiciels malveillants.



Les VPN à privilégier:



HideMyAss

TunnelBear

VPN Client















Modifié le 22/11/2017 à 11h16