Vidéo : Le Tamagotchi est de retour et disponible sur Amazon Japon

Après le Nokia 3310, la NES Classic Mini de Nintendo, cette fois, c'est le Tamagotchi qui fait son retour, 20 ans après. Vous êtes nés dans les années 80/90 vous avez forcément connu ce petit animal virtuel japonais.



Le jeu est disponible au Japon et devrait arriver en Europe. En attendant vous pouvez déjà le trouver sur Amazon Japon à un prix qui équivaut à environ 16 euros.



Le but du jeu étant de nourrir, laver et soigner, amuser un animal virtuel afin qu'il vive le plus longtemps possible.



Le Tamagotchi a connu un succès énorme au milieu des années 90, s'étendant alors jusqu'à l'Europe et les États-Unis pour finalement s'écouler à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde.



Modifié le 13/04/2017 à 14h43