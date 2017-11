Le robot Atlas de Boston Dynamics progresse encore en matière de gestion de l'équilibre

Le robot Atlas développé par la société Boston Dynanics n'en fini plus de nous étonner. Dans la vidéo récemment publiée par le constructeur, le robot humanoïde suit un parcours composé de sauts qu'il conclut par un salto arrière exécuté à la perfection.



Il saute et se retourne avant de monter sans aucun élan sur une caisse qui lui arrive environ à la taille. La cerise sur le gâteau est ce salto arrière réalisé avec succès. On constate qu'il retombe sur ses deux pieds totalement parallèles. Le robot en question mesure 1,50 mètre et pèse 75 kg et peut supporter une charge de 11 kilos.

















Modifié le 20/11/2017 à 12h17