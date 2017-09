Vidéo : Le remake de Ça bat des records

Pennywise le clown tueur est de retour et il fracasse déjà tous les recors du box office.



Le remake de Ça a commencé le weekend dernier en pulvérisant tous les records au box office de Septembre et Octobre 2017. Le film a engrangé plus de 123 millions de dollars pour son premier weekend d'exploitation, ce qui est bien plus que tous les autres films qui faisaient leur première.



Avec de tels résultats, le film se trouve juste derrière Deadpool, pour une oeuvre cinématographique en R-Rated. Avec un tel départ, on pense que le film est promis à une très belle carrière en salles.

Modifié le 15/09/2017 à 10h50