Le projet d'Edward Snowden pour protéger les lanceurs d'alerte

Vidéo : Edward Snowden présente SecureDrop, un système pour moins exposer les lanceurs d'alerte.

Depuis 2013, le lanceur d'alerte Edward Snowden devenu mondialement célèbre pour avoir révélé les agissements de la NSA, vit en exil en Russie. Il travaille actuellement sur un projet visant à protéger les journalistes et leurs sources.



Snowden serait aussi, d'après Wired, le président de l'association Freedom of the Press Foundation, basée à San Francisco, dont le but est d'aider le journalisme à part entière, de défendre l'information amenée au public et d'exposer la corruption au sein des gouvernements.



Cette association a également mis sur pied le projet SecureDrop, qui est un système open source de contribution en ligne destiné aux lanceurs d'alerte, que des organisations tournées vers les médias peuvent utiliser en toute sécurité de façon à échanger des documents et engager des communications avec des sources désireuses de rester anonymes.



Modifié le 15/02/2017 à 14h32