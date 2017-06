Le prochain jeu Spiderman pousse la PS4 Pro à fond

Vidéo : Le prochain Spiderman pousse la PS4 Pro à fond

Le prochain jeu Spiderman de Sony pousse la PlayStation 4 Pro dans ses derniers retranchements, voire au delà.



Après avoir dévoilé le gameplay lors de l'E3 2017, le développeur du jeu, Insomniac Games, a été bombardé de questions techniques. Les réponses données ont laissé les fans sur leur faim, sauf une.



En effet, quand on lui a demandé si le jeu était en 4K natif et à 60 FPS sur PS4 Pro, Insomniac Games a répondu que la PS4 Pro ne peut pas le faire et qu'ainsi, le jeu sera en 30 FPS.



Alors que Microsoft prend le lead avec sa Xbox One X, la plupart des fans de Sony sont curieux de savoir comment la PS4 Pro va tirer son épingle du jeu, si tant est qu'elle ait déjà atteint ses limites.





Modifié le 23/06/2017 à 11h42