Le prochain film Star Wars s'appellera The Last Jedi

Vidéo : Star Wars Episode 8 a désormais un nom : le film s'appellera The Last Jedi.

Le prochain film Star Wars aura pour titre Star Wars The Last Jedi, d'après une déclaration des studios Disney accompagnée d'une affiche. La date de sortie est fixée au 15 décembre 2018. Le nouveau film de la franchise sera centré sur les personnages originaux Luke Skywalker et la Princesse Leia.



Avant d'avoir un titre officiel, le film s'appelait simplement Episode VIII. Rian Johnson réalisera le film et informe que toutes les scènes incluant Carrie Fisher ont été tournées avant son décès tragique et inattendu.



Les studios Disney n'ont pas encore communiqué sur le scénario de The Last Jedi mais l'on sait déjà que le casting inclura Daisy Ridley, déjà présente dans The Force Awakens dans le rôle de Rey, mais aussi John Boyega (Finn), Adam Driver (Kylo Ren) et Lupita Nyong'o (Maz).



Modifié le 24/01/2017 à 16h45